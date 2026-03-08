HABER

Diyarbakır’da akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Sakine Adıgüzel’in cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Olay, Yenişehir ilçesine Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

AİLELER ARASI KAVGADA 60 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Sakine Adıgüzel (60) hayatını kaybederken, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Sakine Adıgüzel’in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

