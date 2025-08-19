HABER

Bursa'da evde şaman ayini: Kan donduran görüntüleri sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden Ramazan K.'nin, ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntüleri, paylaştığı sosyal medya hesabında tepkiye yol açtı. Ramazan K., şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Evinde de inceleme başlatıldı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Ramazan K., şunları söyledi:

"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı.

Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar.

Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteğim var ya da bir dileğim var" dedi.

Ramazan K. şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınırken, evinde de inceleme başlatıldı.

(DHA)

En Çok Aranan Haberler

