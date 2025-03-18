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  4. Bursa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

18.03.2025 21:58
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Harmancık Orhaneli yolu üzeri Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmancık istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Yasin B. (26) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Pektaş (26) yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığını incelemede kamyonet sürücüsü Mehmet Pektaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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