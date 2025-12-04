HABER

Bursa'da feci kaza! Otomobil ile motosikletin çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcunun, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! Otomobil ile motosikletin çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Muhammed Şiğva (21) yönetimindeki 16 BEZ 577 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Uğur D. (38) yönetimindeki 16 BUY 603 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu R.K.S. (14) ağır yaralandı.

Bursa da feci kaza! Otomobil ile motosikletin çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı 1

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Şiğva yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcunun, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünde eğitim gören öğrenciler olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

