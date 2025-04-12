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Bursa'da feci motosiklet kazası: Sürücü havada defalarca takla attı! Yaralının yakınları ile şoför birbirine girdi

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Nilgün Akbıyık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine gelen motosikletlinin yakınları ile otomobil sürücüsü ve yakınları arasında arbede yaşandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Ezgi G.(31), 16 BAD 977 plakalı otomobiliyle Kazım Karabekir Caddesi yönüne dönmeye çalışırken, bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Y.'nin (23) kullandığı 16 BIC 098 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten havaya fırlayıp defalarca takla atan sürücü Mustafa Y., ağır yaralandı.

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İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mustafa Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazanın ardından olay yerine gelen Mustafa Y.'nin yakınları ile otomobil sürücüsü Ezgi G. ve yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede kısa sürede polis ekiplerince sonlandırılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

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Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün havada savrulup düştüğü anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kaza
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