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  4. Bursa'da gece yarısı dehşet: Kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü!

Bursa'da gece yarısı dehşet: Kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 08:28
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Bursa'da evli bir çift arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla eşine ateş etti. Göğsünden vurulan adamın eşi 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti. Şüpheli kadın gözaltına alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da gece yarısı dehşet: Kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan site içerisinde bir dairede meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

EŞİNE AİT TABANCAYLA, EŞİNE ATEŞ ETTİ!

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Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam, ağır yaralandı. Kadın, 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

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Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dehşet
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