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Bursa'da gece yarısı mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Bursa'da gece yarısı bir apartmandan yükselen dumanlar, mahalleliyi sokağa döktü.

Bursa'da gece yarısı mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde saat 03.30'da sıralarında meydana geldi. Yangın, apartmanın zemin katında yalnız başına yaşayan 60 yaşındaki A.O., uyurken yaşandı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin mutfağından başlayan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen A.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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