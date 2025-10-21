HABER

Bursa'da geleneksel bir düğün gerçekleştirdiler: Profesörle doçent, Yörük kıyafetiyle köy düğünü yaptı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden iki öğretim üyesi, geleneksel bir Türkmen düğününde hayatlarını birleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Durmuş ile Doç. Dr. Gülçin Tezcan, bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğün, Orhaneli ilçesi Dağgüney köyünde düzenlendi. Yüzlerce davetli bu özel gün için bir araya geldi.

Yörük-Türkmen kültürünün yaşandığı düğünde, gelin ve damat geleneksel kıyafetler giydi. Yörük çadırında kına gecesi yapıldı.

Yerel sanatçı Mehtap Takmalı'nın türküleri eşliğinde, gelinin ellerine kına yakıldı. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Düğün boyunca yöresel gelenekler tek tek uygulandı. Damat tıraşı köy meydanında yapıldı.

Davetlilerin tezahüratları eşliğinde, gelin ata bindirildi. Davul-zurna eşliğinde köyde gezdirilmesi gelenekleri yaşattı.

Gelin, babası tarafından beline kırmızı kuşak bağlandı. Yöresel yemekler konuklara ikram edildi.

Düğüne akademik camiadan çok sayıda öğretim üyesi ve bilim insanı katıldı. Geleneksel kıyafetli akademisyenler, köy halkıyla halay çekti.

Düğün, bilimle geleneğin uyumunu yansıtan bir kültürel şölen havasında gerçekleşti.

Düğünden sonra çift, Bursa'da 5 yıldızlı bir otelde ikinci bir düğün yaptı. Nikah, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından kıyıldı.

Törene Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve eski bakan Turhan Tayan katıldı. Ayrıca birçok akademik ve siyasi isim de yer aldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini yakın arkadaşları ve akademisyen dostları yaptı. İki farklı düğün ile kültürü yaşatıp modern bir törenle mutluluklarını taçlandırdılar.
Kaynak: İHA

