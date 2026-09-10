Bursa’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüfer köyünde bir geri dönüşüm deposunda hurda kağıtların tutuşması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iki ayrı noktadan 8 itfaiye aracı ile 10 dakika içerisinde yangına müdahale etti. Yarım saat içinde kontrol altına alınan yangında bir çalışan dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir çalışana müdahale etti.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır