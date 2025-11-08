Bursa'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda, 2-5 Kasım tarihleri arasında 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin de olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ‘Göçmen Kaçakçılığı’ yaptığı öne sürülen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı, yabancı uyruklu 8 kişi de ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan kayıt dışı yabancı çalıştıran bir iş yerine idari para cezası yazıldı, yöneticisi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır