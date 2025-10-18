Bursa’da göçmen kaçakçılığına geçit yok

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İstanbul’dan yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen bir ticari araç, Bursa kuzey gişelerinde güvenlik önlemleri alınarak durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, sürücü dışında bulunan iki yabancı uyruklu şahsın il sınırları dışında zorunlu ikamet iznine aykırı şekilde bulundukları belirlendi. Şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, söz konusu şahısların kişi başı 2 bin TL karşılığında İstanbul’dan Bursa’ya taşınmak üzere araç sürücüsüyle anlaştıkları ortaya çıktı. Organizatör olduğu tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Araç, Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 2/3 maddesi uyarınca korsan taşımacılık suçundan işlem görerek yediemin otoparkına çekildi.

