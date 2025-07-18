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Bursa'da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde bulunan İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Melih K. (21) idaresindeki kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi'nden kavşağa giriş yapan Fahrettin K. (56) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters dönerken, kazada her iki sürücü ile kamyonette bulunan Mutez H. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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