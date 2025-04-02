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Bursa'da hasta taşıyan ambulans takla attı

02.04.2025 19:21
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Bursa'da hasta taşıyan ambulans hastaneye yetişmeye çalışırken kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonrası sağlık çalışanları ve hastaya ilk müdahaleyi civardaki vatandaşlar yaptı.

Bursa'da hasta taşıyan ambulans takla attı

Bursa'da meydana gelen ambulans kazasında sağlık çalışanları ve hasta yaralandı.

Kaza 18.00 sıralarında Güzelyalı kavşağı yakınları Mudanya Yolu üzerinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek üzere yola çıkan ambulans, yağışın etkisiyle kontrolden çıkıp yan yattı.

Kazayı fark eden çevredekiler 112 ekiplerine ulaşıp kazazedelerin yanına koştu. Sağlık ekiplerine ve rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, olay yerine intikal eden ekipler yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekiplerince trafik bir süre kontrollü olarak verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan ambulans çekici ile otoparka çekildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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