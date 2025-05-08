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Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Bursa 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Bursa 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Bursa'da hava durumu güneşli olacak.

Bursa'da hava durumu nasıl olacak? Bursa 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Bursa'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için tipik bir seviyedir. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sağlanacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Bu, serin bir akşam ve gece geçireceğimiz anlamına geliyor.

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü de çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C civarında ölçülecek. Bu durum, hava koşullarının daha serin ve kapalı olacağını gösteriyor.

Bursa'nın Mayıs ayındaki iklimi ortalama 15.9°C sıcaklık ve %70 nem oranıyla tanımlanıyor. Ayda ortalama 8 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunmaktadır. Bu veri, Mayıs ayının genellikle ılıman ve nemli geçtiğini ortaya koyuyor.

Hava koşullarına göre, 9 ve 10 Mayıs'ta beklenen bulutlu hava nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, serin akşam ve gece için uygun bir üst giysi almanız konforunuzu artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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