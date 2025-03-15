HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bursa'da hava sıcaklıkları ağustos ortalamasını bile geçecek

Bursa'da hava sıcaklıkları ağustos ortalamasını bile geçecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.03.2025 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 31,1 derece olan Bursa'da bu pazar günü hava sıcaklığının mart ortalamasının 4 katına 32 dereceye ulaşacak. Bursa'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının cumartesi günü 30 ve pazar günü ise 32 derece olması bekleniyor.

Bursa'da hava sıcaklıkları ağustos ortalamasını bile geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerinden alınan bilgiye göre, hafta sonu birçok kentte yaz havası yaşanacak.

Özellikle Bursa'da pazar günü hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Kentin ağustos ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 24,4 ve en yüksek sıcaklık ortalaması 31,2 derece olduğu göz önüne alındığında Bursa'da pazar günü güneş altında fazla durmamak gerekecek. Bursa'da pazar günü ayrıca mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması olan 8,4 derecenin yaklaşık 4 katı bir sıcaklık oluşacak. Ankara'da ise hafta sonunda 28 derece bekleniyor. Başkentin mart ayı sıcaklık ortalaması olan 5,8 derecenin 4,8 katına ulaşacak cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı, 23,5 derece olan ağustos ayı ortalamasının bile üzerine çıkacak. Balıkesir'de ise hafta sonunda sıcaklık 28 derece civarında olacak. Kentin mart ayı sıcaklık ortalaması 8,8 derece.

Kuşadası’na yaz geldi, plajlar dolduKuşadası’na yaz geldi, plajlar doldu
Adıyaman’da iş makinesi devrildi: 1 yaralıAdıyaman’da iş makinesi devrildi: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Yurt dışına giderken götürebileceğiniz para miktarı değişti

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.