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Bursa'da havai fişek atanlara ders gibi ceza: 50'şer ağaç dikecekler

Bursa'da Tophane sırtlarında havai fişek patlatarak yangın çıkartan ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden birisi tutuklandı, 3 suça sürüklenen çocuk hakkında ise 50'şer ağaç dikme cezası verildi. Bir suça sürüklenen çocuk hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bursa'da havai fişek atanlara ders gibi ceza: 50'şer ağaç dikecekler

Bursa'da havai fişek atılması sonrası çıkan orman yangınının davasında karar açıklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheliden birisinin tutuklandığını, 3 suça sürüklenen çocuk hakkında ise 50'şer ağaç dikme cezası verildiğini duyurdu.

HAVAİ FİŞEK ATIP YANGIN ÇIKARDILAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı havai fişek olayıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da Havai Fişek Yangın Çıkardı’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheli S.D., ve Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.B. M.A. ve İ.E.C.’nin yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa da havai fişek atanlara ders gibi ceza: 50 şer ağaç dikecekler 1

"50'ŞER ADET AĞAÇ DİKME" CEZASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Şüpheli S.D. ve Suça Sürüklenen Çocuk M.B.’nin tutuklama talebi ile, Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise "Toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulması talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Şüpheli S.D.’nin tutuklanmasına, Suça Sürüklenen Çocuk M.B.’nin "Konutu Terk Etmemek" şeklinde adli kontrol tedbirine, Suça Sürüklenen Çocuklar A.K., M.A. ve İ.E.C.’nin ise "Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği yer ve zamanda ayrı 50'şer adet ağaç dikme şeklinde adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Ceza Bursa havai fişek
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