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Bursa'da hurda firmasında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hurda firmasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

Bursa'da hurda firmasında yangın

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta, bir hurda firmasına ait depoda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa da hurda firmasında yangın 1

Ekipler alevleri söndürme çalışması başlatırken, yangının çevreye sıçramasını da engelledi.

Bursa da hurda firmasında yangın 2

Polisin güvenlik önlemleri aldığı yangın söndürme çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 12 araç, 5 tanker 2 kepçe ve 43 personel ile sürdürürken gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok ilçesinden görüldü.

Bursa da hurda firmasında yangın 3

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı

Bursa da hurda firmasında yangın 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Osmangazi İtfaiye
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