Bursa’da huzur uygulaması: 2 bin 846 kişi sorgulandı, 7 araca ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunması, genel güvenliğin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Kontrollerde çok sayıda kişi ve araç denetlendi, toplam 2 bin 846 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucu 3 Türk vatandaşı ve 31 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Araç denetimlerinde ise toplam 124 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 7 araca toplam 113 bin 677 TL idari ceza uygulandı. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır