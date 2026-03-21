Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı, 11 aylık bebek faciadan döndü

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 11 aylık bebeğin, çocuk koltuğunda ve emniyet kemeri takılı olması ise muhtemel facianın önüne geçti.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı, 11 aylık bebek faciadan döndü

Kaza, Mudanya ilçesi Kumyaka-Tirilye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet P. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Ahmet P., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı, 11 aylık bebek faciadan döndü 1

11 AYLIK BEBEĞİ ÇOCUK KOLTUĞU VE EMNİYET KEMERİ KURTARDI

SUV araçtaki 11 aylık bebeğin, çocuk oto koltuğunda oturması ve emniyet kemerinin takılı olması muhtemel facianın önüne geçti. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak bebeği de hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

