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  4. Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği! CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği! CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

23.03.2025 23:25
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Bursa'da Ekrem İmamoğlu protestosuna polis müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği! CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi’nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA’yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor” ifadelerine yer verildi

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Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ekrem imamoğlu operasyonu
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