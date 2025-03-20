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Bursa’da kaçak göçmenleri çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

20.03.2025 23:40
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Bursa’da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bursa’da kaçak göçmenleri çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları tespit edildi.

20 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda toplam 39 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 39 yabancı uyruklu şahsın tamamının çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 29 şahsın kimliklerinin bulunmadığı, 7 şahsın geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu, 3 şahsın farklı ile kayıtlı olduğu, 2 şahsın ise yaşı küçük çocuk olduğu tespit edildi.

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Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinde çalışmak için Bursa iline geldiklerini, belirtilen iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan, kendilerine kalacak yer temin edilmek suretiyle çalıştırıldıklarını beyan etti. Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen B.U. ve Ş.K.ve K.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, ifadeleri alınmasının ardından sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaçak
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