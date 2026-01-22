HABER

Bursa'da kaçak masör operasyonu: 3 kişi yakalandı, işletmeye 445 bin TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan 3 yabancı uyruklu kadın masör yakalandı. İşletmeye 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bursa'da kaçak masör operasyonu: 3 kişi yakalandı, işletmeye 445 bin TL ceza

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkiinde bulunan bir masaj ve SPA merkezinde kaçak yabancı uyruklu masörlerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın düzenlendi.

MASÖR OPERASYONUNDA 3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan denetimde, kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları belirlenen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R.’nin, polis ekiplerini fark etmeleri üzerine kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatılarak kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL cezai işlem uygulandı.

22 Ocak 2026
22 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
