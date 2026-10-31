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Bursa’da kaçak midye avcılığı denetimi

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen ortak denetimde kaçak midye avcılığı yapan kişilere 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa’da kaçak midye avcılığı denetimi

Gemlik’te yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Destek Kolluk Tim Komutanlığı ekiplerince 30 Ekim’de Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen müşterek denetimde, yasa dışı midye avcılığı yapıldığı tespit edildi. Denetimde kaçak avcılıkta kullanılan tekneye ve yasa dışı yollarla elde edilen 350 kilogram midyeye el konularak, sorumlulara toplam 182 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Denetimde el konulan canlı midyeler yeniden denize bırakıldı.

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması, su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bursa’da kaçak midye avcılığı denetimi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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