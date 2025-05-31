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Bursa'da kaçak sigara üreten 4 şüpheliye gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretimi yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak sigara üreten 4 şüpheliye gözaltı

Gemlik Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbarı değerlendirip, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese, Cumhuriyet savcılığı izniyle, eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda kaçak sigara yapımında kullanılan depolarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapan V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T'yi (52) gözaltına aldı. Sorguları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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