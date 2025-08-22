HABER

Bursa'da kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde kaçak yapıldığı öne sürülen kafeteryanın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımı sırasında arbede çıktı. Yıkımda işletme sahipleri direndi, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir polis başına aldığı darbeyle yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar bölgesinde 5 binden fazla konutun yapıldığı kentsel dönüşüm projesi, metro istasyonu ve Mudanya minibüs durakları yanında yapılmak istenen yıkımda ortalık karıştı.

Bursa da kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı 1

Yaklaşık 15 gün önce tebligat yapılarak süre verilen kafeterya sahipleri, bir gün daha erteleme istedi ancak ekipler kararın kesin olduğunu bildirdi. Bu kez tansiyon yükseldi. Yıkıma engel olmak isteyen gruptan bazı kişiler polise saldırdı.

Bursa da kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı 2

SANDALYEYLE POLİSİN KAFASINA VURDU

Bir şüpheli eline aldığı sandalyeyi fırlatarak polis memurunun kafasına vurdu. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çevik kuvvet sevk edilirken, bölgede gerginlik yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti, direnen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa da kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı 3
İş makinelerinin kepçeleri kaçak yapıyı yıktı. O anlar güvenlik kameraya anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

Bursa da kafeterya yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü: Bir polis yaralandı 4

