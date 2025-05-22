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Bursa'da kahreden olay! Önce yüzlerine lazer ışığı tutarak taciz etti sonra bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta yanlarında kız arkadaşları bulunan 2 genci, yüzlerine lazer ışığı tutarak taciz edip, yaşanan tartışmada bıçakla yaralayan şüphelilerden Muhammed D. (17) tutuklanırken, Ramazan Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da kahreden olay! Önce yüzlerine lazer ışığı tutarak taciz etti sonra bıçakladı
Begüm Özkaynak

Olay dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesindeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Hasan T. (16) ve arkadaşı Ahmet Akif B. (15), kız arkadaşlarıyla birlikte parkta oturdukları sırada kendilerine Muhammed D. ve Ramazan Y. tarafından lazer ışığı tutuldu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan Hasan T. ve arkadaşı Ahmet Akif B., kendilerine lazer ışığı tutan kişilerle tartışmaya başladı.

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Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hasan T. ve Ahmet Akif B., bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinde kaçtı.

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YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU AKTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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2 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Muhammed D. ve Ramazan Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Muhammed D. tutuklanırken, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tartışma bıçak Lazer
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