Bursa'da kamyonet 3 metre yüksekten devrildi! 3 yaralı

İnönü Caddesi'nden Namık Kemal Caddesi istikametine seyir halindeki S.S. idaresindeki kamyonet, Büyükşehir Belediye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Üzerinde ev taşıma asansörü bulunan kamyonet de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır