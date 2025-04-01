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  4. Bursa’da kayıp olarak 4 gün boyunca arandı... Genç adamın parkta cansız bedeni bulundu

Bursa’da kayıp olarak 4 gün boyunca arandı... Genç adamın parkta cansız bedeni bulundu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 09:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin'in (33) bir parkta cansız bedeni bulundu.

Bursa’da kayıp olarak 4 gün boyunca arandı... Genç adamın parkta cansız bedeni bulundu

Bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otopsi kayıp
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