Bursa’da kaza: motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Kaza, Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AHH 444 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Koç (28), karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü yaptığı ilk müdahale sonrası Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Umut Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır