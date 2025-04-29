HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da kaza: motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da kaza: motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Kaza, Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AHH 444 plakalı motosiklet sürücüsü Umut Koç (28), karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü yaptığı ilk müdahale sonrası Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Umut Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks otomobiller Ekrem İmamoğlu’na mı ait? Görüntüleri yayınlandı…Lüks otomobiller Ekrem İmamoğlu’na mı ait? Görüntüleri yayınlandı…
Trafikte çıkan kavgada satırla saldırdıTrafikte çıkan kavgada satırla saldırdı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Bakan Şimşek canlı yayında 'yeni bir reform çalışması var'

Bakan Şimşek canlı yayında 'yeni bir reform çalışması var'

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Trafikte çıkan kavgada satırla saldırdı

Trafikte çıkan kavgada satırla saldırdı

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.