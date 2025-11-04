HABER

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini göğsünden bıçakladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde markette çalışan Mihraç E., iş yerine gelen eski eşi tarafından çıkan tartışmada bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Mihraç E. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra polisi arayıp metro istasyonunda olduğunu belirterek, teslim oldu.

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini göğsünden bıçakladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddaya göre eski eşi Mihraç E.’nin çalıştığı markete gelen şüpheli bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, üzerindeki bıçakla Mihraç E.’ye saldırdı. Mihraç E., göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli eski eş olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından Osmangazi ilçesi Emek Metro istasyonuna gelen şüpheli ise burada polisi arayıp, eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine şüpheli, yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyorKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

