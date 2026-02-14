HABER

Bursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir etmek istediği traktörün aniden hareket etmesi sonucu altında kalan Mustafa K. (67), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Mustafa K., arızalanan 16 KJN 02 plakalı traktörünü çalışır halde tamir etmek için araçtan inip, kaputunu açtı. Aniden hareket eden traktör, Mustafa K.’yı altına alıp, ezdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ağır yaralanan Mustafa K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

