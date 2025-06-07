Bursa'da korkutan yangın!

Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Hacı Süleyman Sokak’ta bulunan ve Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 2 katlı binanın en üst katında çıktı. Aile üyelerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Etkilenen birinin olmadığı yangında evde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır