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Bursa'da korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin, alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da korkutan yangın!

Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Hacı Süleyman Sokak’ta bulunan ve Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 2 katlı binanın en üst katında çıktı. Aile üyelerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Etkilenen birinin olmadığı yangında evde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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