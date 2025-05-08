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Bursa'da korkutan yangın!'Tiny house' cayır cayır yandı: Kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında, bir tiny house kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da korkutan yangın!'Tiny house' cayır cayır yandı: Kullanılamaz hale geldi
Begüm Özkaynak

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mudanya'nın Çekice Mahallesi'nde meydana geldi. Taşınabilir yapıların bulunduğu alandaki tiny houselardan birinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, mahallelinin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansırken, bir tiny house kullanılmaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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