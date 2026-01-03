HABER

Bursa'da lodos alarmı: Fırtınada uçmamak için yerlere böyle yattılar

Bursa’da hızı saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos önüne geleni sürükledi. Bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere tutunup rüzgarın dinmesini bekledi. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da lodos alarmı: Fırtınada uçmamak için yerlere böyle yattılar

Bursa’da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos akşam saatlerin kent merkezinde şiddetini yükseltti. 75 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa da lodos alarmı: Fırtınada uçmamak için yerlere böyle yattılar 1

YETKİLİLERDEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kimisi yere kapanıp, kimisi birbirine tutunup rüzgarın dinmesini beklerken, kimileri de rüzgarın karşısında duramayıp yere düştü. O anlar kameraya anbean yansırken, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi.
Bursa da lodos alarmı: Fırtınada uçmamak için yerlere böyle yattılar 2

Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için açıklamada bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

