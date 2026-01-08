HABER

Bursa’da lodos can aldı: Lodosta yıkılan duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti.

Bursa’da lodos can aldı: Lodosta yıkılan duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa’da lodos can aldı: Lodosta yıkılan duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti 1

GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa’da lodos can aldı: Lodosta yıkılan duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti 2

KESTEL KAYMAKAMI OLAY YERİNE GELDİ

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Bursa Fırtına
