Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Bursa’da hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi’nde ağaçların dalları kırılırken, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda refüjdeki çam ağacı ise kökünden sökülüp caddeye devrildi.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde ise tadilat için tek katlı evin çatısına çıkan Mutlu G. (30), kuvvetli lodosun etkisiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Mutlu G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır