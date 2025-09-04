Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla kentin birçok noktasında olduğu gibi Nilüfer Kültür Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camii bahçesinde de yatsı namazının ardından cemaate tatlı ikramında bulunmak üzere stant kurdu.

Standın yanına Türk bayrağı ile birlikte Atatürk bayrakları da asıldı. Ancak bazı kişiler, Atatürk bayraklarının cami bahçesine asılmasına tepki gösterdi. Bayrakların kaldırılmasını isteyenlerle belediye ekipleri ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Gerginlik, çevrede bulunanların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır