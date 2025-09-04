HABER

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili etkinliğinde Atatürk bayrağı nedeniyle gerginlik yaşandı. Atatürk bayrağı ile 'siyaset yapıldığı’ şeklinde yorumlayan ve alandan kaldırılmasını isteyen bazı kişilerle etkinliği düzenleyen belediye personelleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla kentin birçok noktasında olduğu gibi Nilüfer Kültür Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camii bahçesinde de yatsı namazının ardından cemaate tatlı ikramında bulunmak üzere stant kurdu.

Standın yanına Türk bayrağı ile birlikte Atatürk bayrakları da asıldı. Ancak bazı kişiler, Atatürk bayraklarının cami bahçesine asılmasına tepki gösterdi. Bayrakların kaldırılmasını isteyenlerle belediye ekipleri ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Gerginlik, çevrede bulunanların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili Bursa atatürk bayrak belediye
