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Bursa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ömer O. (33) yönetimindeki 34 PM 8373 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan Nursel L. (22), İsmet Sercan A. (29) ile Ramazan K. (37) yaralandı.

Bursa da meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı 1

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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