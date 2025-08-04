Bursa'da mobilya imalathanesinden alevler yükseldi! Yangın hasara neden oldu

İlçeye bağlı Edebey Mahallesi'nde, eski bir tavuk çiftliğinden dönüştürülen mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle imalathanedeki bazı kimyasal maddeler patladı. Patlama sesleri çevre mahallelerden de duyuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır