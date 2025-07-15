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Bursa'da motosiklet dolmuş durağına daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet dolmuş durağına çarptı. Kazada 17 yaşındaki sürücü yaralandı.

Bursa'da motosiklet dolmuş durağına daldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Rafet Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Arda A. (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dolmuş durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralanarak yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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