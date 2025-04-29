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Bursa'da nadir görülen olay! Evcil hayvan yerine kuzu sahiplendiler: "Mahallenin maskotu oldu, sözümüzden çıkmıyor"

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde nadir görülen bir olay yaşandı. 3 günlükken aldığı kuzuyu evinde beslemeye başlayan Benlioğlu ailesi, ’Maviş’ ismini verdikleri kuzuyu evlatları gibi seviyor. Sabah işe giden baba Mustafa Benlioğlu, iş dönüşü Maviş’i alıp bazen koşuya bazen de çocuk parkına götürüyor. Mahallenin maskotu olan Maviş ise, Benlioğlu ailesinin sözünden dışarı çıkmıyor.

Bursa'da nadir görülen olay! Evcil hayvan yerine kuzu sahiplendiler: "Mahallenin maskotu oldu, sözümüzden çıkmıyor"

Bursa’da yaşayan belediye işçisi Mustafa Benlioğlu, evinde sokak hayvanı beslemek yerine daha önce nadir görülen bir yola başvurdu. 3 günlükken annesiz kalan kuzuyu sahiplenen Benlioğlu ailesi, kuzuyu evlatlarından ayırmadı. Bebek olarak aldıkları kuzuya her gün süt ve yem veren aile, 3 aylık olan kuzunun ismini de ’Maviş’ koydu. Belediye çalışanı olan ve Maviş ile birlikte toplam 5 çocuk babası olduğunu söyleyen Mustafa Benlioğlu, her akşam işten geldikten sonra Maviş’i alarak koşuya çıkarıyor. Aileye bağlanan Maviş ise, baba Mustafa Benlioğlu ve anne Kader Benlioğlu’nun sözünden dışarı çıkmıyor. Tuvalet eğitimi alan Maviş evin içine kesinlikle tuvaletini yapmıyor.

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"EVLATLARIMIZA BAKTIĞIMIZ GİBİ BAKTIK"

3 aylık olan Maviş, ailesiyle beraber parka gidip çocuklarla oynuyor. Diğer çocuklarla kovalamaca oyunu oynayan Maviş, yorulunca anne Kader Benlioğlu’nun yanına giderek sütünü de içmeyi ihmal etmiyor. Abisi ile birlikte kaydıraktan kayan Maviş, uykusu gelince ailesinin yanına gidip bekliyor. Mustafa Benlioğlu, "Geçen yıl da bu şekilde kuzu besledik. Büyüyünce kesmeye kıyamadık ve memlekete yolladık. Yine heveslendik ve Maviş’i aldık. Aldığımızda 3 günlüktü. Eve getirdiğimizde, ’bu hayvan yaşamaz’ dediler. Bize geldiğinde daha göbeği bile düşmemişti. Biz evlatlarımıza baktığımız gibi baktık, hiçbir şeyi esirgemedik. Sonradan Maviş kendini toparladı. Gün geçtikçe bize alıştı. Bizle yatıp, bizle kalkıyor. Ben işe gittiğim için genelde eşim ilgileniyor. Her gün sütümü ve yemini veriyor. 4 evladım nasılsa Maviş de benim için öyle. Yeri geldi biz kendimizle ilgilenmedik, Maviş ile ilgilendik. İlk eve aldığımda her gece kontrol ediyorduk acaba yaşıyor mu diye. Önümüz Kurban Bayramı, geçen yıl da büyüttüm bir tane. Allah ömür verdiği sürece Maviş bizimle beraber olacak. İlk aldığımızda altını bezliyorduk. Şimdi kendisi de alıştı, tuvaleti gelince kapının önüne geliyor. Biz de durumu anlayarak dışarı çıkarıyoruz. Dışarıda ise ben bir anda kaybolursam eğer kendi kendine eve dönüyor. Mahallenin de maskotu olmuş durumda. Kahvehaneye gidince, ben çay içiyorum o da süt içiyor" diye konuştu.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kuzu
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