Bursa'da öğrencilerden gerçeği aratmayan özel efekt makyajları

Film ve dizilerde izleyiciyi etkileyen yaralanma, yanma ve benzeri sahnelerin arkasındaki görünmeyen kahramanlar, Bursa'da yetişiyor. Aldıkları özel eğitimlerle gerçeğinden ayırt edilemeyen makyaj uygulamalarına imza atan öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla görenleri hayran bırakıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Bursa Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler, sinema ve dizi sektöründe kullanılan özel efekt makyajları başta olmak üzere birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Öğrenciler; makyaj, saç, cilt bakımı ve epilasyon gibi alanlarda kendilerini geliştirirken, özellikle yara ve yanık makyajlarıyla dikkat çekiyor.

Okulun Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Sinan Eşkin, öğrencilerin dört yıllık yoğun bir eğitimden geçtiğini belirterek, "Filmlerde görmüş olduğunuz yaralı sahneler, çekim öncesinde bu şekilde hazırlanıyor. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimle mezun olduktan sonra bu alanlarda rahatlıkla iş bulabiliyor. Makyaj, saç, cilt bakımı ve epilasyon gibi birçok alanda kendilerini yetiştirip iş hayatına atılıyorlar. İnsana odaklı bir iş yaptıkları için istihdam konusunda sıkıntı yaşamıyorlar" dedi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar ise okulda verilen eğitimin yalnızca mesleki becerilerle sınırlı olmadığını vurgulayarak,

"Burada öğrencilerimiz hem meslek sahibi olmayı öğreniyor hem de bütçelerine katkı sağlayacak imkânlar elde ediyorlar. Aynı zamanda meslek ahlakı konusunda da eğitimler veriyoruz. Büyükleri karşılama, müşteriye nasıl davranılması gerektiği gibi birçok alanda öğrencilerimize katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Eğitimleri boyunca ortaya koydukları sıra dışı çalışmalarla dikkat çeken öğrenciler, sinema ve dizi sektörünün yanı sıra güzellik ve bakım alanlarında da geleceğin aranan isimleri arasında gösteriliyor.
