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Bursa'da orman yangını! İlçenin elektriği kesildi, mahalle tahliye ediliyor

Bursa'da orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Orhaneli ilçesine elektrik kesildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilirken bir mahalle için tahliye kararı verildi.

Bursa'da orman yangını! İlçenin elektriği kesildi, mahalle tahliye ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde de orman yangını çıktı. Tarladaki anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı.

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına; 2 helikopter, 44 araç, 132 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İLÇEYE ELEKTRİK KESİLDİ

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 19 bin nüfuslu ilçenin elektriğini önlem amaçlı kesti. İlçeye, 2 saattir elektrik verilemiyor.

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MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın nedeniyle 94 nüfuslu mahalle, AFAD koordinasyonunda tahliye edilmeye başlandı.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını
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