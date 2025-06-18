Bursa'da orman yangını! İlçenin elektriği kesildi, mahalle tahliye ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde de orman yangını çıktı. Tarladaki anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı.
Saat 14.30 sıralarında çıkan yangına; 2 helikopter, 44 araç, 132 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 19 bin nüfuslu ilçenin elektriğini önlem amaçlı kesti. İlçeye, 2 saattir elektrik verilemiyor.
Yangın nedeniyle 94 nüfuslu mahalle, AFAD koordinasyonunda tahliye edilmeye başlandı.
Kaynak: DHA
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