Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sularında Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

