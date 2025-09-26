HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Ekmekçi köyündeki yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini tehdit edebileceği ifade edildi.

Bursa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sularında Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi.

Bursa da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü 1

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bursa da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü 2

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

Bursa da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü 3

(İHA)

26 Eylül 2025
26 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Duran'dan CHP'li lideri Özel'in sözlerine yanıt İletişim Başkanı Duran'dan CHP'li lideri Özel'in sözlerine yanıt
Adana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralıAdana’da feci kaza: 2 infaz koruma memuru öldü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.