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Bursa'da orman yangınları devam ediyor: İznik’te çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa’nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangınları devam ediyor: İznik’te çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde saat 15.30'da yangın çıktı. Bir anda çamlık alanı saran alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa da orman yangınları devam ediyor: İznik’te çıkan yangın kontrol altına alındı 1

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

4 yangın söndürme uçağının da müdahale ettiği yangın için vatandaşlar da seferber oldu. Traktörünü alan köylüler, ilaç tankerleriyle yangın için su taşıma yarışına girdi.

Bursa da orman yangınları devam ediyor: İznik’te çıkan yangın kontrol altına alındı 2

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alındığı ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa da orman yangınları devam ediyor: İznik’te çıkan yangın kontrol altına alındı 3

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik orman yangını
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