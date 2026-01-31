HABER

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde sürücü ve 2 çocuk yaralandı.

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne giden Yasemin A. (35) yönetimindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Yasemin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Eflin A. (10) ve Utku A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bursa
