"Hamaney yaralandı ama..." İran tüm dünya ilan etti: Ateşkesi kabul etmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin ABD-İsrail saldırıları karşısında geri adım atmayacağını belirterek "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran'ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz" dedi. Arakçi, yeni dini lider Mücteba Hamaney'in yaralandığını ancak; sağlık durumunun mükemmel ve kontrol altında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD-İsrail ile savaşta geri adım atmayacağını belirterek, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

Al Jazeera’ya konuşan Arakçi, İran’ın siyasi sisteminin güçlü olduğunu ve üst düzey isimlerin kaybının ülkeyi sarsmayacağını söyledi.

Arakçi, İran’da kurumların kişilere bağlı olmadığını vurgulayarak, en üst düzey liderin bile kaybı durumunda sistemin işlemeye devam edeceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

Ülkesinin savaşı başlatmadığını ve yalnızca ABD-İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden Arakçi, şunları söyledi:

"AMERİKALILAR BU SAVAŞA İSRAİL TARAFINDAN SÜRÜKLENDİ"

"ABD bize saldırdığında, füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız ABD topraklarına ulaşamıyor. Bu nedenle bölgede bulunan Amerikan üslerini vurmak zorundayız. Ne yazık ki bu varlıklar bölgeye dağılmış durumda ve ne yazık ki dost ülkelerimizin topraklarında bulunuyorlar.

Dünyanın İran'daki yerleşim bölgelerine yapılan saldırılardan bahsetmemesine gerçekten şaşırdım. Ancak komşu ülkelerdeki sivil hedefleri hedef almadığımızı güvenle söyleyebilirim. Elbette, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmış olabilir ancak bu bizim niyetimiz değildi."

İranlı Bakan, ülkesinin savaşta geri adım atmayacağına da dikkati çekerek "Amerikalılar bu savaşa İsrail tarafından sürüklendi ve bence kendileri bile nihai hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Her gün farklı bir şeyden bahsediyorlar. Bütün bunlar bir yanlış hesaplamaya dayanıyordu ve şimdi bu hata yüzünden kendilerini zor bir duruma soktukları sonucuna vardılar." görüşünü dile getirdi.

Arakçi, şöyle devam etti:

"Bizden koşulsuz teslimiyet isteyenler şimdi Hürmüz Boğazı'nın açılması için rakiplerinden yardım istemek zorunda kalıyorlar. Bence bu savaşı başlatan Amerika Birleşik Devletleri'dir ve hata yaptığını kabul edip saldırganlığına son vermelidir.

Biz ateşkes aramıyoruz çünkü bu senaryonun bir süre sonra tekrarlanmasını istemiyoruz ancak savaşın tamamen ve kalıcı olarak sona ermesini istiyoruz."

"ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ"

Detay vermeden bazı ülkelerin ateşkesin sağlanması konusunda çaba gösterdiğini aktaran Bakan Arakçi, onlara teşekkür etti.

Arakçi, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

MÜCTEBA HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı yönündeki haberlerle ilgili soruya Arakçi, "Lider sadece yüzeysel yaralar almış, sağlığı mükemmel durumda ve durumu kontrol altında." cevabını verdi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney

Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine açılmayacağını da yineleyen Arakçi, savaş sonrasında Boğaz'ın iki yakasındaki ülkelerin dahil olduğu bir protokol oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

