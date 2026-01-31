Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne giden Yasemin A. (35) yönetimindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Yasemin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Eflin A. (10) ve Utku A. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

