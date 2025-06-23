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Bursa’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Bursa’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Remzi A. (54) idaresindeki 54 AR 239 plakalı tır, İznik-Yenişehir istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Samet Doğan D. (27) idaresindeki 06 AB 8993 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AB 8993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatih Özcan (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Samet Doğan D. ve yolcu Ercan Y. (28) ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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