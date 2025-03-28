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Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı! 6 yaralı var, 2'sinin durumu kritik

28.03.2025 23:19
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı! 6 yaralı var, 2'sinin durumu kritik

Kaza, saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Alaa Kasaab yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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